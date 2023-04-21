«Имена, которые прославят Петрозаводск»: Инна Колыхматова поздравила «отличников» ЕГЭ

Выпускникам-«стобалльникам» вручили благодарственные письма.

В городской мэрии Инна Колыхматова, врио главы Петрозаводска, и председатель комитета социального развития Наталья Кармазина встретились с выпускниками школ, сдавшими в этом году ЕГЭ на сто баллов, сообщили 6 июля в официальной группе администрации города.



Руководитель карельской столицы поздравила вчерашних школьников, пожелала им успешного жизненного пути и вручила молодым горожанам благодарственные письма.

«Уверена, есть среди нынешних стобалльников имена, которые обязательно прославят Петрозаводск. И пусть сейчас многие из вас выберут лучшие вузы страны и переедут, знайте – родной город будет ждать вашего возвращения!», - написала на своей странице в соцсети Инна Колыхматова.



