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Имена захороненных бойцов в Карелии исчезли с памятника после его ремонта — вмешалась прокуратура

Новости. Общество
09:20, 28 Октября 2021
фото: © Республиканский центр государтвенной охране объектов культурного наследия

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Прокуратура Пудожского района Карелии вмешалась в ситуацию, связанную с ремонтом мемориального комплекса «Памятный знак — Братская могила воинам–землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной Войны», в Пудоже.

После ремонта выяснилось, что с памятника исчезла часть имен защитников Родины, но администрация ничего не делала, чтобы это исправить. Прокуратура признала это нарушением федерального законодательства и потребовала от администрации принять меры.

«Администрацией Пудожского муниципального района проведена ревизия сведений „Книги памяти“ и сайта „Память народов“, в ходе которой выявлено еще 740 фамилий, подлежащих увековечиванию, создана соответствующая рабочая группа. В настоящее время администрацией района на территории мемориала изготовлена бетонная площадка для установки дополнительного гранитного монумента, в ходе реализации проекта „Комфортная городская среда“ в период с ноября по декабрь 2021 года запланировано проведение работы по разработке соответствующей проектно-сметной документации», — говорится в сообщении прокуратуры.

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