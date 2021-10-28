Имена захороненных бойцов в Карелии исчезли с памятника после его ремонта — вмешалась прокуратура

Прокуратура Пудожского района Карелии вмешалась в ситуацию, связанную с ремонтом мемориального комплекса «Памятный знак — Братская могила воинам–землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной Войны», в Пудоже.

После ремонта выяснилось, что с памятника исчезла часть имен защитников Родины, но администрация ничего не делала, чтобы это исправить. Прокуратура признала это нарушением федерального законодательства и потребовала от администрации принять меры.

«Администрацией Пудожского муниципального района проведена ревизия сведений „Книги памяти“ и сайта „Память народов“, в ходе которой выявлено еще 740 фамилий, подлежащих увековечиванию, создана соответствующая рабочая группа. В настоящее время администрацией района на территории мемориала изготовлена бетонная площадка для установки дополнительного гранитного монумента, в ходе реализации проекта „Комфортная городская среда“ в период с ноября по декабрь 2021 года запланировано проведение работы по разработке соответствующей проектно-сметной документации», — говорится в сообщении прокуратуры.