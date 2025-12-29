Иммунолог порекомендовала мыть искусственные елки перед праздниками

Специалист предупредила, что неправильное хранение и использование новогодних деревьев может создать опасность для людей, страдающих аллергией.
Перед тем как украшать дом к праздникам, искусственную елку необходимо помыть и тщательно просушить, рассказала «АиФ» иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Это поможет снизить риски для здоровья.
Основную опасность, согласно эксперту, представляют плесневые грибы. При многократном использовании и хранении в неподходящих условиях на искусственных деревьях могут развиваться колонии плесени, что вредно для чувствительных к ней людей.
Также некоторые материалы, особенно в старых изделиях из пластмассы, при нагревании (например, от батареи или гирлянд) могут выделять в воздух химические соединения.
Аллергическая реакция может проявляться респираторными симптомами (чихание, заложенность оса), обильными выделениями из носа или кожными высыпаниями при контакте с ветками.
Врач советует обязательно мыть и сушить искусственную елку после хранения, не устанавливать дерево вблизи источников тепла (батареи, обогреватели) и не оставлять гирлянды включенными на долгое время, чтобы избежать нагрева материалов.
