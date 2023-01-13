Иммунолог рассказала, почему опасно недолечивать ОРВИ

Аллерголог-иммунолог предупредила: недолеченное ОРВИ угрожает серьезными осложнениями.

Многие из нас, если заболели, до последнего тянут с больничным и выходят на работу, едва снизилась температура и стало чуть полегче. Этим вы рискуете нанести себе огромный вред. Об этом «Доктор Питер» рассказала аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Парецкая.

Врачи уверены: любая недолеченная болезнь — это неоправданный и сознательный риск. Никто на работе не оценит геройство, если вы выйдете на пару дней, а затем загремите в больницу в разгар дедлайна. И проблема даже не в том, что болеющий человек работает менее продуктивно, хотя и это тоже важно. Среди самых серьезных последствий недолеченного гриппа, ОРВИ или различных неинфекционных болезней можно выделить следующее:

— рецидивирование процесса — через несколько дней затишья вновь возникают все неприятные симптомы;

— серьезные проблемы с иммунным ответом, торможение адекватного ответа иммунитета на последующие контакты с возбудителями;

— повышение риска того, что разовьются серьезные осложнения;

— ухудшение обменных процессов;

— снижение работоспособности, астенический синдром.

Кроме того, если человек полностью недолечился, он может быть опасен для окружающих. При некоторых инфекциях бактерии и вирусы выделяются длительно, могут заразиться окружающие дети или взрослые.