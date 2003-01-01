Импортную электронику стоимостью порядка 1 млн рублей изъяли у продавца из Петрозаводска

Почти 20 единиц техники экспроприировали у магазина в карельской столице.
Незаконно ввезённую зарубежную технику, общая стоимость которой достигает почти 1 млн рублей, изъяли у магазина в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.
— В ходе проверки помещений сотрудники таможни обнаружили почти 20 единиц техники: смартфоны, ноутбуки, планшеты, игровые приставки и наушники иностранного производства. У предпринимателя не оказалось документов, подтверждающих таможенное декларирование товаров, — пояснили в ведомстве.
Теперь продавцу грозит административный штраф от одной второй до двукратного размера стоимости конфискованных товаров.