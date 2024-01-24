Импортный алкоголь в России может подорожать еще на 20%

Письмо о повышении цен ретейлеры получили от поставщиков.

Как сообщает портал bfm.ru, цены на импортный алкоголь снова могут вырасти на 10-20%. В первую очередь это связано с изменением ставок акцизов и расходами на логистику. Такие письма от поставщиков получили российские рестораны.



Повышение акцизных ставок может сказаться непосредственно и на ассортименте. Поэтому рестораторам нужно будет выбрать определенную стратегию развития.



При этом участники рынки предупреждают и о возможном подорожании отечественного алкоголя в связи с изменением акцизных ставок.



Портал uralinform.ru отмечает, что с 1 мая в три с лишним раза вырастут акцизы на вино и игристые напитки – с 34 и 45 до 108 и 141 рубля соответственно.



Ожидается, что такой шаг дополнительно принесет в федеральный бюджет порядка 39 миллиардов рублей.