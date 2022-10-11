Имущественные права граждан обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал тему очередной городской планерки.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети напомнил, что в России с середины прошлого года начал действовать новый федеральный закон, который направлен на защиту имущественных прав граждан.

По информации мэра, в Петрозаводске более 20 тысяч объектов (квартир, земельных участков и прочего), права на которые не отражены в Едином государственном реестре недвижимости. Они подтверждаются лишь свидетельствами, выданными до 1998 года. Из-за этого зачастую возникает путаница.

В качестве примера Любарский привел случай, когда человек заказывает в госреестре выписку и видит, что участок свободен, а позже выясняется, что хозяин у него все-таки есть. Или когда кто-то оформляет свой участок. Границы нужно согласовать со своими соседями, а у соседей право собственности в ЕГРН не отражается — возникают споры, где забор ставить.

Поэтому, по словам руководителя Петрозаводска, самое лучшее, что можно предложить горожанам в таких случаях — зарегистрировать имущество в ЕГРН. Так права точно не будут ущемлены. К тому же, регистрация права обезопасит от мошенников.

«Некоторые жители Петрозаводска уже начали получать от мэрии письма, в которых говорится, что они выявлены в качестве правообладателя недвижимости. Люди тревожатся, но на самом деле причин для волнения нет, — заверил Владимир Любарский. — Подробнее об этом поговорим на ближайшей планерке в понедельник. С докладом выступит руководитель комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина».

Планерка начнется, как обычно, в 10.00.

Трансляцию можно посмотреть здесь.