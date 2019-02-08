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Новости. Общество
11:13, 08 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Имущество бизнесмена Дмитрия Макеева будет пущено с молотка по требованию кредиторов

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Арбитражный суд Карелии отказался назначить процедуру реструктуризации долгов известного бизнесмена Дмитрия Макеева.

Об этом говорится в тексте решения суда о признании Макеева банкротом.

Его представитель в судебном заседании просил продлить процедуру реструктуризации. Против выступила представитель одного из основных кредиторов – банка ВТБ.

"Финансовым управляющим сделаны запросы в регистрирующие права и имущество органы, из ответов на которые следует, что у должника не имеется недвижимого имущества, подлежащего реализации в целях расчетов с кредиторами. План реструктуризации задолженности собранием кредиторов не одобрен. По его мнению (финансового управляющего – прим. ред.), существует вероятность частичного погашения задолженности за счет продажи имущества, однако продлевать процедуру реструктуризации полагает нецелесообразным", - говорится в решении суда.

Подробнее о деле Макеева читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена Николаевна
2019-02-08 11:42:20
Скользкий товарищ, истинный "патриот своей страны...."
Беня
2019-02-08 11:39:28
И это тоже незримая рука рынка :) Схватит своими костлявыми пальцами - не вырвешься :)
Гость
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