Имущество бизнесмена Дмитрия Макеева будет пущено с молотка по требованию кредиторов

Арбитражный суд Карелии отказался назначить процедуру реструктуризации долгов известного бизнесмена Дмитрия Макеева.

Об этом говорится в тексте решения суда о признании Макеева банкротом.

Его представитель в судебном заседании просил продлить процедуру реструктуризации. Против выступила представитель одного из основных кредиторов – банка ВТБ.

"Финансовым управляющим сделаны запросы в регистрирующие права и имущество органы, из ответов на которые следует, что у должника не имеется недвижимого имущества, подлежащего реализации в целях расчетов с кредиторами. План реструктуризации задолженности собранием кредиторов не одобрен. По его мнению (финансового управляющего – прим. ред.), существует вероятность частичного погашения задолженности за счет продажи имущества, однако продлевать процедуру реструктуризации полагает нецелесообразным", - говорится в решении суда.

Подробнее о деле Макеева читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".