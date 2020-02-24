Имущество крупного производителя замороженных грибов и ягод в Карелии попало под арест

Арест имущества компании «Русбиоальянс» произошел из-за претензий бывшего совладельца предприятия, следствием которых стало возбуждение уголовного дела.

Имущество компании "Русбиоальянс" арестовано по решению 13-го апелляционного суда Петербурга.

"Русбиоальянс" специализируется на сборе и переработке дикорастущих ягод и грибов, а также садовых ягод, фруктов и овощей. Компания производит продукцию из ягод, грибов и овощей, которые используются в молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для производства детского питания и мороженого, а также продаются в торговых сетях. Компания принадлежит инвестиционному подразделению "Альфа-Групп" А1.

У инвесткомпании А1 возник конфликт из-за доли в 49% с бывшим совладельцем карельского производителя мороженых грибов и ягод. По претензиям экс-собственника МВД возбудило уголовное дело, а суд арестовал имущество "Русбиоальянса".

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