Имущество остановленного завода в Карелии арестовано за долги

Служба судебных приставов наложила арест на имущество АО "Карелия ДСП" - градообразующего предприятия поселка Пиндуши - за долги перед поставщиками и бюджетом.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, исполнительные документы содержат требования о взыскании с предприятия задолженностей в пользу юридических лиц, а также требования о взыскании налогов на сумму более 22 млн рублей.

По решению пристава-исполнителя арестовано недвижимое имущество (земельные участки и нежилые помещения) на сумму 6,5 млн рублей, а также 15 единиц автотранспортных средств и самоходной техники стоимостью более 5,5 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".