Имущество осужденной экс-заммэра Петрозаводска продолжат реализовывать

Арбитражный суд Карелии продлил срок реализации имущества признанной банкротом Евгении Сухоруковой, работавшей в разные годы заместителем мэра Прионежья и Петрозаводска и осужденной за превышение полномочий.

В 2015 году суд признал Сухорукову виновной в превышении должностных полномочий в тот период, когда она была заместителем главы администрации Прионежского района. Суд пришел к выводу, что она незаконно передала участки сельхозназначения под строительство коттеджного поселка.

Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде, согласно приговору, был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

В 2017 году Арбитражный суд по заявлению Сухоруковой признал ее банкротом. В декабре 2017 года администрация Прионежского района обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Сухоруковой 56 млн. рублей ущерба, причиненного окружающей природной среде.

Какое имущество планируется реализовать в рамках процедуры банкротства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".