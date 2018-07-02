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Новости. Общество
14:45, 02 Июля 2018

Имущество осужденной экс-заммэра Петрозаводска продолжат реализовывать

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Арбитражный суд Карелии продлил срок реализации имущества признанной банкротом Евгении Сухоруковой, работавшей в разные годы заместителем мэра Прионежья и Петрозаводска и осужденной за превышение полномочий.

В 2015 году суд признал Сухорукову виновной в превышении должностных полномочий в тот период, когда она была заместителем главы администрации Прионежского района. Суд пришел к выводу, что она незаконно передала участки сельхозназначения под строительство коттеджного поселка.

Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде, согласно приговору, был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

В 2017 году Арбитражный суд по заявлению Сухоруковой признал ее банкротом. В декабре 2017 года администрация Прионежского района обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Сухоруковой 56 млн. рублей ущерба, причиненного окружающей природной среде.

Какое имущество планируется реализовать в рамках процедуры банкротства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-07-02 15:47:01
Научились оперировать мнимыми величинами, а дома с крепкими заборами и охраной, с причалами для яхт, построенные в с.Деревянное, никто проверять и закрывать не собирается. Построены они до Е.Сухоруковой. Враньё продолжается.
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