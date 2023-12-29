Индекс промышленного производства в Карелии за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с прошлым годом

Промышленное производство, между тем, продолжило спад с начала 2022 года.

В Карелиястате привели данные по промышленному производству в Карелии с января по ноябрь 2023 года.

Индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года составил 99%. Этот показатель превысил данные 2022 года на 5,4%. При этом сам объем промышленного производства продолжил снижение с января 2022 года.

С января по ноябрь 2023 года увеличилось обеспечение электроэнергией, газом и паром на 1,8%, а также в сфере добычи полезных ископаемых на 0,9%. В то же время снизилось оно на 3,4% в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, а также на 2,9% в обрабатывающих производствах.