Индекс самоизоляции: Улицы Петрозаводска переполнены людьми

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 15 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 15 мая в 14.50 составил 1.8 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.