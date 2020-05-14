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Индекс самоизоляции: Улицы Петрозаводска переполнены людьми

Новости. Общество
15:14, 15 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 15 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 15 мая в 14.50 составил 1.8 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

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Комментарии

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Коля
2020-05-15 16:43:43
Дайте мне бункер с бассейном, сауной, кортом, рестораном и 200.000.000 р.на обслуживание, как "бывает", я готов изолироваться пожизненно!
новый
2020-05-15 15:56:01
Просто людишки еду покупают, а вечером на дачи свалит. Заноза тоже свалит, но еду уже закупила с 9 до 11. Хоть и протестанутая на всю голову, но режим соблюдает.
zanoza
2020-05-15 16:13:52
новый, зачем на чужие головы пеняешь, коль своя дырявая :)
zanoza
2020-05-15 15:20:42
Пусть сидят дома те, кто эти распоряжения издаёт, а нам не на что сидеть дома, нам работать надо!
карел
2020-05-15 15:40:26
zanoza, вы правы , самоизолировать их от общества лет на пять строго режима , чтобы так хамски себя не вели , по отношению к людям .
zanoza
2020-05-15 15:45:13
карел, не помогают, так ходьбы не мешали.
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