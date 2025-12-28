Индексация выплат и новые меры поддержки: что изменится в России в социальной сфере в 2026-м году

Социальный фонд анонсировал ключевые нововведения 2026 года.

В 2026 году в России повысят основные социальные выплаты и введут новые меры поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

Главное нововведение — индексация страховых пенсий на 7,6% с января. В результате средняя страховая пенсия по старости вырастет на 1,9 тысячи рублей и составит 27 тысяч рублей. Изменения коснутся около 38 миллионов человек. Индексироваться будут и будущие пенсии работающих россиян за счет повышения стоимости пенсионного коэффициента.

Также с января вырастет прожиточный минимум, что автоматически увеличит размер детских пособий и выплат для беременных. Единое пособие на детей до 17 лет будет составлять от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц в зависимости от дохода семьи. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021 рубля, а пособие по беременности и родам — до 955 836 рублей. Сумма зависит от зарплаты получателя.

С 1 февраля проиндексируют материнский капитал. Увеличение коснется как новых сертификатов, так и остатков по уже оформленным. Начиная с февраля, также повысят социальные выплаты для инвалидов, ветеранов и других категорий льготников, а также стоимость набора социальных услуг.

С 2026 года в большинстве регионов (кроме Москвы и Сахалинской области) Социальный фонд начнет самостоятельно устанавливать и выплачивать региональную социальную доплату к пенсии, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума. Это позволит получать все выплаты в одном месте.

Одно из важных новшеств — право на перерасчет пенсии для матерей, воспитавших пятерых и более детей. С нового года они смогут включить в стаж периоды ухода за всеми детьми, что увеличит размер пенсии. Ожидается, что на это смогут претендовать более 410 тысяч женщин.

Также в 2026 году стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай болезни. Для участия нужно будет зарегистрироваться в Социальном фонде, выбрать размер пособия и платить взносы 3,84% от этой суммы. Право на выплату по больничному появится через полгода после начала уплаты взносов.

Для работающих родителей с двумя и более детьми введут ежегодную выплату. Право на нее имеют граждане России, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. Выплату рассчитают как разницу между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Участники специальной военной операции с нового года смогут выбрать способ компенсации расходов на проезд: деньгами или проездным билетом. Это касается заявлений, поданных с 2026 года.