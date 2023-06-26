Индексацию пенсий будут проводить 1 февраля, а корректировку – 1 апреля

Социальный фонд определился с фиксированными выплатами к страховой пенсии в 2024 - 2025 годах.

С 2025 года страховая пенсия неработающих пенсионеров будет повышаться дважды в год.



Напомним, с этого года она должна увеличиваться не меньше инфляции прошлогых 12 месяцев.



Почему потребовалось определить две даты, стало понятно из пояснений к бюджету фонда на 2024-26 годы.



Первые экономические данные поступают в начале года, и тогда будет проводиться первая индексация - с 1 февраля. Затем информация уточняется, и наступает время корректировки – с 1 апреля.



Итого, с 1 января 2024 года пенсия вырастет на 5,3%, в 2025-2026 годах, с 1 февраля - на 4%.



Корректировка с 1 апреля в 2025-2026 годах уже запланирована на 3,8% и 2,8% соответственно.



Также фонд определил, какими будут фиксированные выплаты к страховой пенсии. Цифры на 2024-25 годы знает проект «Жизнь и кошелек».