Эндокринолог петрозаводской поликлиники рассказала, чем опасен сахарный диабет второго типа

«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.
«У вас сахарный диабет», — слова, разделяющие жизнь человека на до и после. Заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена в организме, диагностировали уже порядка 34 тысячам жителей Карелии, и с каждым годом это число продолжает расти.
Чем же на самом деле опасен этот недуг и как его можно предупредить? О тонкостях профилактики, лечения диабета и жизни с ним «Столице на Онего» рассказала врач-эндокринолог поликлиники № 3 города Петрозаводска Юлия Шолохова.
— Сахарный диабет, как известно, бывает двух типов. При диабете первого типа у больного развивается абсолютная инсулиновая недостаточность, то есть поджелудочная железа полностью перестаёт вырабатывать инсулин (гормон, регулирующий обмен белков, жиров и углеводов), и пациенты находятся на постоянной инсулинотерапии. Сахарный диабет второго типа — это когда поджелудочная железа еще вырабатывает инсулин, но уже формируется инсулинорезистентность (потеря чувствительности к инсулину), — объяснила она.
Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале по ссылке.