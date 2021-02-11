Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре (ФОТО) 5
Сегодня 10:17
"Легко одет и дезориентирован": молодой человек пропал в Петрозаводске 2
Сегодня 17:26
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО) 6
Сегодня 06:40
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…"
Сегодня 12:44
В Петрозаводске состоялась Зимняя спартакиада Segezha Group (ФОТО)
Сегодня 12:58
Два человека умерли от COVID-19 за сутки в Карелии 8
Сегодня 09:18

Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим

Новости. Общество
20:40, 11 Февраля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне.

Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

"Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм", - рассказал Тимаков.

У ряда людей, по словам специалиста, маленькая вирусная нагрузка вовсе не вызывает заболевания. Соответственно, при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. Маска в данном случае выступает естественным барьером.

"Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался", - заявил Тимаков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…"
Сегодня 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 4
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2021 17:03
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Клиника доброго стоматолога 1
09.02.2021 09:07
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»