Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

В Республике Карелия по итогам сентября 2025 года зафиксирован рост инфляции, который превысил средний уровень по России.
Годовая инфляция в регионе ускорилась до 8,78%, в то время как в целом по стране этот показатель составил 7,98%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные Банком России.
В месячном выражении цены в Карелии за сентябрь выросли на 0,56%. После устранения сезонного фактора (сезонной корректировки) инфляционное давление оказалось сильнее, чем в августе. Основными драйверами роста цен стали увеличение издержек производителей и поставщиков, а также ослабление рубля.
Структура потребительских цен в Карелии демонстрирует разнонаправленные тенденции. Так, услуги показали наиболее заметный рост как в месячном, так и в годовом выражении, обогнав общий уровень инфляции. Непродовольственные товары также подорожали, однако годовой темп их прироста остается умеренным.
Продукты питания в сентябре продемонстрировали снижение цен, однако за последние 12 месяцев их стоимость выросла сильнее, чем в среднем по потребительской корзине.
