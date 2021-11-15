Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Инфляция в Карелии во время кризиса остается ниже, чем в период «сытых нулевых»

Новости. Экономика
15:40, 17 Ноября 2021
фото: © pixabay.com / klimkin

Новости партнеров

Потребительские цены в Карелии в первое десятилетие 21 века, которое называют «сытыми нулевыми» из-за благоприятной социально-экономической ситуации в стране, росли быстрее, чем в последнюю «кризисную» пятилетку.

Такой вывод следует из сравнения данных Карелиястата об индексах потребительских с 2000 по 2021 годы.

С 2000 по 2010 годы уровень инфляции в Карелии составлял от 15% до 9% Минимальный рост цен был зарегистрирован в 2011 году — 5,3%. После этого они снова поползли вверх, достигнув пика в 2015 году, когда цены подскочили сразу на 12,2%.

С 2012 по 2020 годы уровень инфляции составлял от 2 до 6%, а за истекший период 2021 года — 7,3%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Сколько стоит охрана власти 2
Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»