Инфляция в Карелии во время кризиса остается ниже, чем в период «сытых нулевых»

Потребительские цены в Карелии в первое десятилетие 21 века, которое называют «сытыми нулевыми» из-за благоприятной социально-экономической ситуации в стране, росли быстрее, чем в последнюю «кризисную» пятилетку.

Такой вывод следует из сравнения данных Карелиястата об индексах потребительских с 2000 по 2021 годы.

С 2000 по 2010 годы уровень инфляции в Карелии составлял от 15% до 9% Минимальный рост цен был зарегистрирован в 2011 году — 5,3%. После этого они снова поползли вверх, достигнув пика в 2015 году, когда цены подскочили сразу на 12,2%.

С 2012 по 2020 годы уровень инфляции составлял от 2 до 6%, а за истекший период 2021 года — 7,3%.