Информация о найденном на Ключевском карьере трупе оказалась "уткой"

Сегодня в Петрозаводске СМИ разместили информацию о найденном на карьере на Ключевой трупе мужчины, а она оказалась фейком, сообщили в МВД Карелии.

Во вторник утром одно из петрозаводских СМИ сообщило, что к ним в редакцию позвонили горожане и рассказали о найденном в карьере на Ключевой теле мужчины с веревкой на шее.

СМИ новость опубликовало с уточнением, что в полицию горожане о страшной находке предпочли не сообщать.

Прочитав материал, сотрудники МВД Карелии выехали на место происшествия для проверки информации, указанной в публикации.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, 3-часовое обследование акватория Ключевского карьера и прибрежной территории не дало никаких результатов: труп не обнаружен. Кроме того, фото, отправленное якобы очевидцами происшествия, оказалось 3-летней давности.

Тогда, в 2015 году, действительно в карьере был найден труп мужчины, но это уже совсем другая история.