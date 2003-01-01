Информация о подорожании проезда в Петрозаводске оказалась фейком

Стоимость проезда в городском транспорте останется прежней.

Администрация Петрозаводска опровергла информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Сообщения о подорожании, которые появились сегодня в социальных сетях, оказались ложными.

Фейковая новость была опубликована в крупном паблике «ВКонтакте», информацию оттуда взяли и другие местные группы, но позже изначальный пост удалили.

В администрации подчеркнули, что перевозчики не подавали никаких заявлений о повышении цен. Фотография, использованная в публикации, была скачана из интернета и не имеет отношения к Петрозаводску.

Власти призвали горожан не доверять недостоверным источникам и следить только за официальными новостями.