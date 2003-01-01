В сети появился фейк о присоединении Кандалакшского района Мурманской области к Карелии

В интернете анонсируют проведение референдума о вхождении Кандалакшского района Мурманской области в состав Карелии.
Сегодня, 7 октября, на почту «Столицы на Онего» пришло письмо с информацией о том, что 19 октября в Кандалакшском районе Мурманской области будет проходить местный референдум «О целесооборазности дальнейшего нахождения в составе региона» и присоединении к Республике Карелия. Соответствующий документ, отправленный якобы от имени главы Кандалакшского района Александра Самарина, находится в распоряжении агентства.
— Данная инициатива продиктована стремлением сохранить культурную и национальную идентичность карельского народа, который исторически проживает на территории Кандалакшского района. (…) Вхождение в состав Карелии позволит не только укрепить культурное единство, но и создать новые перспективы социально-экономического развития региона, — говорится в письме.
Однако в администрации Кандалакшского района эту информацию опровергли.
— Это самый настоящий фейк, — заявили там.