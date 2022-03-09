Информационный туристский центр Карелии вошел в число лучших в России

Итоги работы туристических центров были подведены на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Как рассказали в Управлении по туризму Республики Карелия, туроператоры из нашего региона приняли участие в 17-й Муждународной туристической выставке «Интурмаркет», проходившей в Москве с 12 по 14 марта.

Свои продукты и услуги представили «Сивер», «Сааристо тур», «Руна-Лэнд», «Турхолдинг Родина Карелия», ООО «Точка на карте», Информационный туристский центр Республики Карелия, Музей-заповедник «Кижи».

В ходе выставки представители карельской делегации работали с посетителями, принимали участие в деловой программе. Всего за 3 дня выставки стенд Карелии посетили 2 тысячи человек.

На ежегодной встрече туристско-информационных центров России были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ». Информационный туристский центр Республики Карелия по итогам работы в 2021 году вошёл в десятку лучших туристско-информационных центров России.