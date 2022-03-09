890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Верховный суд Карелии оставил в силе обвинительный приговор Юрию Дмитриеву
15.03.2022 17:07

Информационный туристский центр Карелии вошел в число лучших в России

Новости. Экономика
13:12, 16 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Итоги работы туристических центров были подведены на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Как рассказали в Управлении по туризму Республики Карелия, туроператоры из нашего региона приняли участие в 17-й Муждународной туристической выставке «Интурмаркет», проходившей в Москве с 12 по 14 марта.

Свои продукты и услуги представили «Сивер», «Сааристо тур», «Руна-Лэнд», «Турхолдинг Родина Карелия», ООО «Точка на карте», Информационный туристский центр Республики Карелия, Музей-заповедник «Кижи».

В ходе выставки представители карельской делегации работали с посетителями, принимали участие в деловой программе. Всего за 3 дня выставки стенд Карелии посетили 2 тысячи человек.

На ежегодной встрече туристско-информационных центров России были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ». Информационный туристский центр Республики Карелия по итогам работы в 2021 году вошёл в десятку лучших туристско-информационных центров России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»