Инициативу Боднарчука о временной отмене "золотых парашютов" поддержали на публичных слушаниях

Жители Петрозаводска одобрили на публичных слушаниях приостановку выплаты "золотых парашютов" выходящим на пенсию муниципальным чиновникам.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в мэрии прошли публичные слушания о внесении изменений и дополнений в устав города.

В числе прочих петрозаводчане обсуждали вопрос о приостановке выплаты "золотых парашютов" городским чиновникам, выходящим на пенсию. В результате предложение поддержали 40 голосами (всего на слушаниях присутствовал 41 человек). Окончательное решение с учетом мнения, выраженного на публичных слушаниях, примут депутаты Петросовета на ближайшей сессии.

Напомним, приостановить выплату единовременного денежного пособия выходящим на пенсию чиновникам предложил спикер горсовета Геннадий Боднарчук предложил на минувшей неделе. С такой инициативой спикер Петросовета обратился к главе города Ирине Мирошник. Боднарчук подчеркнул, что сэкономленные деньги власти города смогут направить на решение наиболее острых вопросов, в том числе в сфере образования.