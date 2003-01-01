На заседании в Законодательном собрании Карелии директор музея-заповедника «Кижи» выступила с инициативой по сохранению объектов культурного наследия.
Жилой дом горел в Сортавальском округе
Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать
В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма
В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса
Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные
В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы
Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу
В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме
Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии
Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска
В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром
Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова
В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире
Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи
Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске
Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ
В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года
В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности
Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре
Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства
В России хотят запретить «страшные игрушки»
В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо
Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев
Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске
Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп
Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года
Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками
Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети
В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске
Совфед предложил досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых
Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды
В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона
Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти
Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана
Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль
Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках
«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске
Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа
На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами
Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября
Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе
В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков
В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»
Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка
18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого
«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером
Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова
Саамский чум появился на горе Сампо
Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу
В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя
Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт
«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру
Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере
Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы
Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3
Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии
Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы
Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие
Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала
Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии
Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину
В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы
Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками
В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами
Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции
Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году
Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу
Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»
В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату
Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии
23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег
Новые светильники установят во дворах Перевалки
Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ
Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги
Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году
Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске
Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть
В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать
Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев
О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм
На заседании в Законодательном собрании Карелии директор музея-заповедника «Кижи» выступила с инициативой по сохранению объектов культурного наследия.