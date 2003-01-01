Реклама на сайте
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

Жилой дом горел в Сортавальском округе

14:00

Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать

13:50

В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма

13:30

В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса

13:15

Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные

13:00

В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы

12:45

Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу

12:15

В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме

11:50

Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии

11:35

Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска

11:25

В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром

11:15

Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова

11:00

В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

10:50

Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи

10:40

Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске

10:30

Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ

10:20

В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года

10:10

В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности

10:00

Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре

09:45

Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:17

В России хотят запретить «страшные игрушки»

09:00

В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо

08:40

Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев

08:20

Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске

08:00

Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп

07:20

Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года

07:00

Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками

06:40

Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

00:10

В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске

21:00

Совфед предложил досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых

20:40

Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды

20:30

В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона

20:00

Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти

19:30

Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана

19:00

Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль

18:30

Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках

18:10

«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске

18:00

Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа

17:40

На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами

17:10

Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября

17:00

Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе

16:50

В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков

16:40

В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»

16:30

Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии

16:15

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка

16:00

18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого

15:55

«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером

15:50

Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова

15:45

Саамский чум появился на горе Сампо

15:35

Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу

15:20

В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя

15:00

Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт

14:45

«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру

14:35

Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере

14:20

Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы

14:10

Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3

14:00

Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии

13:40

Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы

13:20

Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие

13:00

Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала

12:50

Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

12:40

Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии

12:20

Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину

12:10

В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы

11:55

Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками

11:45

В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами

11:35

Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции

11:20

Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

11:10

Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу

11:00

Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»

10:45

В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату

10:30

Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии

10:15

23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег

10:00

Новые светильники установят во дворах Перевалки

09:35

Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ

09:00

Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса

08:40

Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

08:20

Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году

08:00

Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске

07:40

Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть

07:20

В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать

07:00

Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев

06:40

О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм

00:10
Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии
Сегодня 11:35 Культура
Поделиться

На заседании в Законодательном собрании Карелии директор музея-заповедника «Кижи» выступила с инициативой по сохранению объектов культурного наследия.

фото: © «Столица на Онего» / Законодательное собрание Республики Карелия

В Законодательном собрании Карелии на заседании Постоянного Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова рассказала, что необходимо создавать музеи, этнокультурные и архитектурные парки с включением объектов деревянного зодчества в образовательно-туристические маршруты и упростить механизм их переноса из опустевших деревень или труднодоступных населенных пунктов в другое место. Об этом рассказали в Законодательном собрании Республики Карелия. 

Также, по словам Елены Богдановой, требуется создать национальный проект по сохранению отечественного культурного наследия, который обеспечит сотрудничество между властью, представителями культуры, образования, строительства, науки и другими вовлечёнными сторонами. Директор музея добавила, что этот вопрос будет рассматриваться на Совете по культуре при президенте России.

Как рассказала «Столице на Онего» Елена Богданова, данный вопрос будут рассматривать, скорее всего, в декабре 2025 года. По ее словам, президент поддерживает эту инициативу. С ней директор музея «Кижи» выступала еще когда была доверенным лицом Владимира Путина в Карелии на прошлых выборах. 

Ранее мы сообщали, что объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль.

 
Обсудить (0) в ленту
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Жилой дом горел в Сортавальском округе
14:00 Происшествия
Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать
13:50 Экономика
В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма
13:30 Происшествия
В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса
13:15 Происшествия
Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные
13:00 Политика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение