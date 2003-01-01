Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии

В Законодательном собрании Карелии на заседании Постоянного Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова рассказала, что необходимо создавать музеи, этнокультурные и архитектурные парки с включением объектов деревянного зодчества в образовательно-туристические маршруты и упростить механизм их переноса из опустевших деревень или труднодоступных населенных пунктов в другое место. Об этом рассказали в Законодательном собрании Республики Карелия.

Также, по словам Елены Богдановой, требуется создать национальный проект по сохранению отечественного культурного наследия, который обеспечит сотрудничество между властью, представителями культуры, образования, строительства, науки и другими вовлечёнными сторонами. Директор музея добавила, что этот вопрос будет рассматриваться на Совете по культуре при президенте России.

Как рассказала «Столице на Онего» Елена Богданова, данный вопрос будут рассматривать, скорее всего, в декабре 2025 года. По ее словам, президент поддерживает эту инициативу. С ней директор музея «Кижи» выступала еще когда была доверенным лицом Владимира Путина в Карелии на прошлых выборах.

