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Инна Колыхматова «без посредников» рассказала о городских событиях на этой неделе

Новости. Общество
15:30, 02 Августа 2024
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Среди главных тем — запуск нового маршрута.

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова продолжает вести пятничную рубрику «Без посредников» на своей странице в соцсетях, где отвечает на главные вопросы недели. 

Первым важным вопросом за прошедшую неделю стал запуск нового маршрута № 30, который ждали жители окрестностей карельской столицы. 

Маршрут свяжет Сулажгорский Кирпичный Завод с Сулажгорой, Первомайским районом, Центром, Перевалкой и Кукковкой. Пассажиры смогут пользоваться транспортом с раннего утра до позднего вечера.

Для жителей отдаленных районов станут доступнее важные социальные объекты — маршрут пролегает через поликлинику № 3, университет, Республиканскую больницу и онкодиспансер, городскую художественную школу и трассу «Фонтаны».

«Уверена, что этим маршрутом будут пользоваться большое количество горожан. Автобусы уже отображаются в приложении „умный транспорт“. Совместно с Минтрансом работаем, чтобы обеспечить транспортную доступность во всех отдаленных районах города», — заявила Инна Колыхматова. 

Еще одной немаловажной темой этой недели стала безопасность на дорогах. После трагедии на Лососинском шоссе, градоначальница получила большое количество обращений по предотвращению подобных инцидентов.

«Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких. И помните, что городские дороги — не место для гонок», — подчеркнула градоначальница.

Завершить рубрику Инна Колыхматова решила темой бережного отношения к городским объектам. В прошлом году в городе открыли ФОК оздоровительного типа, где неоднократно чинили и ремонтировали оборудование площадок.

«Хочу обратиться ко всем горожанам: и маленьким и большим. Давайте беречь общее имущество, наш общий дом», — призвала градоначальница. 

Окончить свой пятничный блог Инна Колыхматова решила благдарностью гражданам за активность.

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