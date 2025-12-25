Инна Колыхматова исполнила мечту четырехлетней Василисы

Мэр Петрозаводска приняла участие в ежегодной акции «Елка желаний».

В этом году четырехлетняя Василиса и ее мама Диана впервые присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний».

— Василиса — очень талантливая и творческая личность. Она занимается вокалом в хоре при театре казачьей песни «Карусель». Однако, похоже, у нее есть склонность и к танцам! Сегодня Василиса попросила включить хит «Ягода-малинка» и порадовала всех своей спонтанной танцевальной импровизацией. Получилось невероятно энергично, — отметила Инна Колыхматова.



Ранее старт акции в Карелии традиционно дал Глава республики. Артур Парфенчиков. Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская также не осталась в стороне от Всероссийской акции «Ёлка желаний».