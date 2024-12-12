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Инна Колыхматова объяснила причины затяжного ремонта на улице Шотмана в Петрозаводске

Новости. Благоустройство
19:10, 12 Декабря 2024
фото: © скриншот видео со страницы Инны Колыхматовой /VK

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Мэр города опубликовала видео, в котором заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» рассказал подробности о модернизации теплосетей.

Глава карельской столицы рассказала на своей странице о причинах долгого ремонта на улице Шотмана после жалоб горожан. 

По словам Инны Колыхматовой, «ПКС-Водоканал» реализует в Петрозаводске инвестиционный проект, по которому модернизируют тепловые сети. Летом по улице Шотмана был затруднен проезд, потому что там проводили работы на сетях. Сейчас идет модернизация тепловой камеры. Это необходимый этап работы, без которого невозможна замена сетей на участке от улицы Гоголя до площади Нижнее Чапаевское Кольцо.

«Почему АО „ПКС-Водоканал“ так долго проводит работы? Во-первых, это комплексный проект, который реализуется в несколько этапов. Во-вторых, выполнение работ усложняется большим количеством поступающих грунтовых вод со стороны Перевалки, которые необходимо было откачивать», — отметила Инна Колыхматова.

Мэр города опубликовала видео, в котором заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов рассказывает о запланированных работах на 2025–2026 годы.

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