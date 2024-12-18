Инна Колыхматова опубликовала праздничную программу на Новый год в Петрозаводске

Горожан ждут ярмарка, Дед Мороз и новогодние представления.

Семейную программу «Рождественская ярмарка. Каникулы у елки» на 2025 год опубликовала на своей странице мэр Петрозаводска.

Инна Колыхматова отметила, что площадь Кирова преобразилась. Уже стоит 18-метровая нарядная елка и световые конструкции заняли свои места. Сейчас работники завершают монтаж катка. Совсем скоро там появятся торговые домики. А 27 декабря откроется Рождественская ярмарка. Она будет работать до 7 января.

В дни открытия и закрытия Городской дом культуры проведет театрализованные концертно-развлекательные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой, фокусником и задорными артистами. Гостей ждут песни, танцы, конкурсы, заводная зумба и многое другое. Всех желающих угостят сваренным здесь же глинтвейном.

Все праздничные дни на площади будет вестись торговля сувенирами и карельскими товарами, а для маленьких гостей запланированы мастер-классы и анимационные программы. Кроме того, 8 января в Петрозаводск приедет Поезд Деда Мороза.



