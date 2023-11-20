Инна Колыхматова ответила на «неудобные» вопросы и рассказала о тех, кто их задает

Врио главы Петрозаводска ответила на самые популярные вопросы о транспортной реформе.

Как рассказала в личном профиле врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова, инициативу о продолжении транспортной реформы поддержали многие горожане. «Часто получаю слова поддержки — спасибо за них большое!», — пишет градоначальница.



«Но есть и те, кто под постами о петиции задает «неудобные» вопросы, обвиняя администрацию в том, что мы что-то недоговариваем или действуем опрометчиво. На мой взгляд, неудобных вопросов не существует, если они касаются сути, а дискуссия идет корректно. Все важные для жизни города моменты надо обсуждать. Поэтому считаю правильным ответить на самые популярные», — отметила Колыхматова.





«Почему нельзя прогнать «старых» маршрутчиков, ведь они из года в год нарушают расписание, хамят пассажирам, не моют автобусы? Сложно навести порядок?»

«Старые» перевозчики работают на основании свидетельств. Контрактов с ними мэрия не заключала. По нынешнему законодательству привлечь их к ответственности мы не можем. Лишить перевозчика свидетельства мэрия может лишь за одно нарушение — если ни один автобус не выйдет на маршрут в течение трех дней. Разумеется, этого перевозчики не допускают. Да, мы считаем такой подход несправедливым. Поэтому и решили запустить в городе транспортную реформу», — объясняет врио мэра.



«Почему транспортную реформу запустили только на трех маршрутах, а не везде?»

«По расчетам РОСДОРНИИ, на то, чтобы запустить новые автобусы на всех городских маршрутах, необходимо 2,2 млрд рублей в год. У города таких денег нет. При поддержке республиканской власти удалось запустить новые машины на трех маршрутах — № 5, 14 и 29. Благодаря этому транспортное сообщение Соломенного, Птицефабрики, Сулажгоры и СКЗ с центром города стало устойчивым. Жители этих отдаленных районов больше всего страдали от «старых» маршрутчиков», — отвечает Инна Колыхматова. По ее словам, решение этой проблемы для города было приоритетным.



«Зачем вы снова зовете частников? Сделайте муниципальное предприятие!»

«Это не такая выгодная история, как может показаться на первый взгляд. Чтобы обеспечить муниципальное предприятие автобусами, потребуется единомоментно потратить на их закупку более 1,2 млрд рублей. А ежегодные затраты на деятельность предприятия составят еще около 400 млн рублей. Притом эти расчеты не учитывают, к примеру, площади для автопарка, и расходы на его содержание, не учитывают штат механиков, которые должны проводить техосмотр и ремонт машин. В итоге тоже получается неподъемная сумма для города и республики.

Горожане не довольны «старыми» перевозчиками не потому, что они частники. Они не довольны, потому что бизнес не выполняет взятые на себя обязательства», — отмечает градоначальница.



«Зачем вообще тратить такие средства на транспортную реформу, ведь общественным транспортом пользуется не так уж много горожан? У большинства свои машины».

«Во-первых, организация пассажирских перевозок — это необходимость. Личные автомобили есть далеко не у всех, я уж не говорю о школьниках, студентах, пенсионерах… Во-вторых, городской общественный транспорт субсидируется всегда. Может, и есть редкие исключения, но общая тенденция такова. Пожалуй, ее можно назвать общемировой.

И в-третьих. Мне кажется, что количество машин на городских улицах непременно снизится, если общественный транспорт станет прогнозируемым и комфортным», — уверена Инна Колыхматова.