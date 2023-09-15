Инна Колыхматова: «Петрозаводск уникален»

Глава карельской столицы рассказала о создании лесничеств на территории Петрозаводского городского округа.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала, чем уникальна столица Карелии и что в связи с этим будет создано в городе.

«Петрозаводск уникален наличием в городской среде лесных массивов естественного происхождения. Участки хвойной растительности особо ценных малонарушенных лесов в городе подлежат охране и требуют организации уходовых и восстановительных мероприятий», — написала Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, постановлением мэрии определен порядок создания лесничеств на территории Петрозаводского городского округа. Решения по их созданию будут приниматься комиссией, в состав которой вошли представители мэрии, Петросовета, Минприроды и природоохраннных общественных организаций.

«Границы лесничества в настоящее время возможно установить по материалам лесоустроительных работ, проведенных в 2013 году. Разумеется, они уже требуют корректировки, чем и займемся в ближайшее время. Думаю, можно включить в состав лесов популярные природно-рекреационные территории, пока не имеющие такого статуса, например, любимый горожанами парк Беличий остров», — рассказала глава администрации, уточнив, лесохозяйственный регламент, который определит комплекс мер по защите и воспроизводству лесов, уже находится в работе.