Инна Колыхматова поблагодарила предпринимателей за подарок Петрозаводску

На Почтовой площади появился флюгер «Почтовый голубь».

На Почтовой площади в Петрозаводске появился флюгер «Почтовый голубь», а часы на башне стали показывать правильное время. Об этом в личном профиле 14 ноября рассказала врио мэра города Инна Колыхматова.





«ООО «Спортком» взялось за обновление башни на Древлянке: за свой счет отремонтировали конструкцию, покрасили кровлю башни, установили три новых часовых механизма. Ну, а саму башню теперь венчает флюгер «Почтовый голубь», — рассказала градоначальница.



«От всех петрозаводчан, а особенно от жителей Древлянки, благодарю предпринимателей за такой подарок городу!», — написала Колыхматова.



По ее словам, благоустройство самой площади завершится до конца месяца: несмотря на то, что срок контракта истекает лишь весной будущего года, подрядчик планирует сдать все до начала календарной зимы.