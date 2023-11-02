Инна Колыхматова попала в тройку лидеров в рейтинге первых лиц столиц регионов Северо-Запада

Независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа составила рейтинг первых лиц столиц СЗФО.

Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за октябрь 2023 года подготовила компания «Медиалогия», сообщили в пресс-службе компании.

Инна Колыхматова, врио главы Петрозаводска, заняла вторую строчку рейтинга. Ее МедиаИндекс — показатель присутствия персоны в СМИ — составил 7 494. Выше в этом месяце оказался только у мэра Вологды Сергея Воропанова — 10 708.

Как отметили в источнике, рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 87 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывалась влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный), роль персоны в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени.