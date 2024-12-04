здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Зима в России сократится на полторы недели, предупредил синоптик
04.12.2024 22:00

Инна Колыхматова пригрозила штрафами горожанам, которые паркуют машины около помоек и мешают своевременно вывозить мусор в Петрозаводске

Новости. Общество
11:40, 05 Декабря 2024
фото: © Инна Колыхматова / VK

Новости партнеров

Комитет регионального Заксобрания по законности и правопорядку рассмотрит документ 6 декабря.

Мэр карельской столицы Инна Колыхматова сообщила на своей странице в соцсети о большом количестве жалоб от горожан по поводу несвоевременного вывоза мусора.

«Очень часто получаю от горожан фото контейнерных площадок. Каждую ситуацию разбираем, выясняем, чья территория, когда последний раз вывозили мусор, откуда привозят шины… Сообщают жители и о несвоевременном вывозе отходов. Частая причина этому — запаркованность. Некоторые горожане оставляют свои машины у контейнерных площадок так, что мусоровозам невозможно к ним подъехать», — отметила мэр города.

Инна Колыхматова посовещалась с коллегами из Минприроды Карелии и обсудила установку запрещающих знаков.

«Однако с учетом позиции ГАИ правительство Карелии разработало законопроект, который предполагает введение административной ответственности для владельцев автомобилей, мешающих вывозу мусора. Штрафы нешуточные: для граждан — от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юрлиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», — сообщила Инна Колыхматова.

Как рассказал на своей странице Глава республики Артур Парфенчиков, комитет регионального Заксобрания по законности и правопорядку рассмотрит документ 6 декабря.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
28.11.2024, 18:10
Гражданина Таджикистана, задержавшегося в Карелии дольше положенного, оштрафуют и выдворят из страны

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.