Инна Колыхматова пригрозила штрафами горожанам, которые паркуют машины около помоек и мешают своевременно вывозить мусор в Петрозаводске

Комитет регионального Заксобрания по законности и правопорядку рассмотрит документ 6 декабря.

Мэр карельской столицы Инна Колыхматова сообщила на своей странице в соцсети о большом количестве жалоб от горожан по поводу несвоевременного вывоза мусора.

«Очень часто получаю от горожан фото контейнерных площадок. Каждую ситуацию разбираем, выясняем, чья территория, когда последний раз вывозили мусор, откуда привозят шины… Сообщают жители и о несвоевременном вывозе отходов. Частая причина этому — запаркованность. Некоторые горожане оставляют свои машины у контейнерных площадок так, что мусоровозам невозможно к ним подъехать», — отметила мэр города.

Инна Колыхматова посовещалась с коллегами из Минприроды Карелии и обсудила установку запрещающих знаков.

«Однако с учетом позиции ГАИ правительство Карелии разработало законопроект, который предполагает введение административной ответственности для владельцев автомобилей, мешающих вывозу мусора. Штрафы нешуточные: для граждан — от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юрлиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», — сообщила Инна Колыхматова.



Как рассказал на своей странице Глава республики Артур Парфенчиков, комитет регионального Заксобрания по законности и правопорядку рассмотрит документ 6 декабря.