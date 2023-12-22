Инна Колыхматова призвала жителей Петрозаводска выйти на субботник

Масштабное общегородское мероприятие пройдет 23 декабря в 11.00.
Глава Петрозаводска обратилась к горожанам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В субботу, 23 декабря, пройдет масштабный общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники мэрии, депутаты Петросовета, представители муниципальных организаций, общественные помощники. По словам Инны Колыхматовой, сообщение разослали всем управляющим компаниям.
«Если хотите поучаствовать в субботнике — спросите у своей обслуживающей организации, где он будет проходить», — добавила глава карельской столицы.
Градоначальница призвала провести выходные с пользой для своего двора, улицы, города. Начало — в 11.00. «Присоединяйтесь!» — написала Инна Колыхматова.
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