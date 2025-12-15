Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году

РЕКЛАМА
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30 Статьи
«Невероятные приключения Шурика»: дерзкий микс с пародиями на отечественную и голливудскую киноклассику
12 декабря, 16:40 Статьи
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10

На трассе в Карелии столкнулись два грузовика, есть пострадавший

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Стратегию цифровизации судостроительной отрасли страны обсудили на совещании в Карелии

21:46

Компания с китайским названием предлагает инвестировать деньги в создание нового маркетплейса

21:32

Два жителя Кондопоги погибли в ходе СВО

21:15

В Петербурге река покрылась «ледяным салом»

21:00

Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет выиграла международную киберспортивную премию

20:32

Карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников

20:01

Патрушев, Руденя и Парфенчиков дали старт строительству первых судов на новой цифровой верфи

19:31

Петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

19:00

Житель Петрозаводска Александр Паремский погиб на СВО

18:32

Родители школьников из Мегреги просят вернуть детям возможность заниматься физкультурой

18:10

В Карелии начался суд над водителем, из-за которого в ДТП погиб человек

17:42

«Победа» запускает услугу перевозки питомца на соседнем кресле

17:22

Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»

17:10

Потепление до +5°С и дожди обещают в Карелии 16 декабря

17:02

«Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке

16:49

Петрозаводчанин взял в кредит почти миллион и перевел мошенникам в «Центробанк»

16:32

Сегежанин ножом зарезал собутыльника в пылу ссоры

16:19

Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона продолжить бесплатную комплексную диагностику мужчин в Карелии

16:14

Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

16:04

Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году

15:47

Автоледи на иномарке сбила мужчину на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

15:32

Две школы закрыли на карантин в Карелии

15:31

На вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

15:18

В Петербурге школьник ударил ножом учительницу из-за плохой оценки и пытался покончить с собой

15:12

Легендарная певица Линда впервые выступит в Карелии

15:01

В Беломорске мужчина едва не задушил жену во время ссоры

14:49

Трудовая инспекция выясняет причины смерти механика «Беломорканала»

14:36

Новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске

14:20

В Петрозаводске девушка-подросток отдала мошенникам более 2 млн рублей из-за анонимного букета

14:01

«Говорить об единых подходах сложно»: глава Карелии прокомментировал историю с обманутыми дольщиками

13:48

Водитель скрылся после ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

13:29

Иномарка сбила 70-летнюю женщину на перекрёстке в Петрозаводске

13:10

Посол Азербайджана в России посетил с рабочим визитом Карелию

12:52

2000-я пара молодоженов в 2025 году зарегистрирована в Петрозаводске

12:48

Несколько мостов отремонтируют в Карелии за счет регионального Дорожного фонда в 2026 году

12:43

В Беломорске неизвестные повредили новый маяк, выбросив его часть в реку

12:32

69-летняя пенсионерка пострадала при падении в автобусе

12:12

Электромонтер в Петрозаводске получил сильные ожоги

11:59

43-летнему мужчине потребовалась медпомощь после ДТП на Древлянке

11:48

Два автомобиля столкнулись на верхнем Чапаевском кольце в Петрозаводске

11:32

Житель Карелии стал жертвой преступления на Ладожском вокзале в Петербурге

11:18

Стали известные новые подробности смерти 45-летнего петрозаводчанина

11:09

Ещё один аварийный дом снесли в Петрозаводске

10:59

Карелию назвали лучшим местом для тихого Нового года в России

10:45

Человек пострадал при пожаре в дачном кооперативе в Прионежском районе

10:29

Стали известны подробности ДТП с тремя детьми в Заонежье

10:08

У петрозаводчанки списали за поездку вместо 55 рублей 57 тысяч

09:47

Алкоголь в России с нового года подорожает на 10–17%

09:25

Госавтоинспекция Карелии проведет масштабный новогодний рейд

08:59

В карельской деревне Коткозеро открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Стали известны подробности, как петрозаводчанина зажало двумя автобусами

08:22

«Прионежская сетевая компания» предупредила о плановых отключениях электричества на неделе

08:00

Ни один из закрывающихся в марте в Карелии алкомаркетов не обратился за поддержкой в правительство

07:41

Более 170 финских автомашин приняли участие за открытие границы с Россией

07:18

45-летний петрозаводчанин, которого искали с 6 декабря, найден мертвым

06:56

Новый онкодиспансер в Петрозаводске ждет перепроектирование и перенос сроков строительства

06:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Левон Оганезов

06:18

Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» на новогодних каникулах

00:10
Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году
15 декабря, 15:47 Общество
Дороги и транспорт, расселение и снос аварийного жилья, строительство мостов, ремонт школ – достижения есть в разных сферах.

фото: © Инна Колыхматова

Глава Петрозаводска рассказала о главных достижениях 2025 года в своем ТГ-канале «Колыхматова – без посредников». Самыми важными достижениями она считает изменения в работе общественного транспорта, снос рекордного числа аварийных домов, развитие программы комплексного развития территории, ремонт школ.

Подробнее об итогах года в Петрозаводске глазами Инны Колыхматовой читайте в нашем материале.

