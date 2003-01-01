Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

Год назад в столице Карелии создали муниципальную автоколонну и перезапустили работу предприятия «Городской транспорт». О результатах «Столице на Онего» рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
— Инна Сергеевна, в Петрозаводске регулярно запускают всё новые маршруты. Сказать об этом год назад — никто бы не поверил. Автобусный маршрут № 32 от Университетского городка до центра — он уже какой по счету?
— Это седьмой новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который мы запустили чуть более чем за год.
Только один из этих семи маршрутов обслуживает частный перевозчик. На остальных шести работает наше муниципальное предприятие «Городской транспорт».
Муниципальные маршруты № 16, 18, 30, 31 и 32 — они действуют постоянно. Плюс на дачный период до Зимника и Бараньего берега мы организовали сезонный маршрут. Следующим летом планируем его возобновить.
— Как получилось за такой короткий срок во многом изменить ситуацию с общественным транспортом?
— Чуть больше года назад мы начали в Петрозаводске транспортную перезагрузку. В августе 2024-го стартовал первый муниципальный маршрут № 30. Он связал отдаленные районы — СКЗ и Сулажгору — с Октябрьским районом, центром, Перевалкой, Кукковкой.
Хочу напомнить, как мы пришли к такому решению.
