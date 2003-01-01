Инна Колыхматова рассказала о капремонте школ Петрозаводска

Городские власти подходят к этой работе системно, а в принятии важных решений участвуют родители школьников, заявила глава города в эфире «ЦУР объясняет».

Администрация Петрозаводска системно подходит к организации капитального ремонта школ города. Об уже достигнутых результатах этой работы в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала глава города Инна Колыхматова.

1 сентября после капитального ремонта открылась школа № 3.«Получилась практически новая школа. Мы с депутатским корпусом постоянно контролировали работы, родительский комитет присутствовал на всех крупных строительных этапах. Там не только новая кровля, новый фасад — замечательный мурал появился. Лестницы новые, стены, проемы — действительно новая, красивая и современная школа», — заявила глава города.

В четырех школах продолжается капремонт, стартовавший в прошлом году (двухлетний цикл работ). Это школы № 12, 29, 35 и 43, работы в них ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Капитальный ремонт всех этих школ идет по графику. Еще в двух школах — № 7 и № 39 — ремонт ведется в рамках однолетнего цикла, работы планируют завершить уже в этом году.

В этом году программу капитального ремонта расширили на детские сады. В Петрозаводске на завершающей стадии находятся работы в детсаду № 89, ремонт планируют завершить до конца года.

Активное участие в процессе принимают родители детей, отметила Инна Колыхматова. С учетом их мнения принимаются решения, например, по цветовой гамме зданий.«Здорово, что директора, комитет социального развития и родители совместно участвуют в принятии таких решений. Главное — чтобы детям было комфортно», — сказала глава города.