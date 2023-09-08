Инна Колыхматова рассказала о памятной для Петрозаводска дате

В начале осени 1941 года около города развернулись ожесточенные бои.

Инна Колыхматова в личном профиле 9 сентября сообщила о памятной дате — Дне обороны Петрозаводска. Врио мэра города отметила, что в начале осени 1941 года около города развернулись ожесточенные бои.

«Они шли весь месяц на четырех рубежах обороны: сначала на Высоте 168,5 у поселка Красная Пряжа, затем вблизи Виллагоры, на 9-м километре Лососинского шоссе и у деревни Ужесельга», — рассказала градоначальница.



По ее словам, отвага и героизм 15 тысяч солдат, защищавших город ценой своих жизней, позволили сдержать натиск противника и эвакуировать из Петрозаводска людей, крупные производства и учреждения.

«До сих пор на поле боя поисковики находят останки солдат и каждый год на мемориальном комплексе „Курган славы“ в Виллагоре проводятся памятные мероприятия. Сегодня здесь прошел митинг и захоронение бойцов Красной Армии, погибших при защите Петрозаводска в 1941 году, масштабная военно-историческая реконструкция и выставка поисковых находок и фотографий. Мы помним настоящую историю!», — написала Инна Колыхматова.