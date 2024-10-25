Инна Колыхматова рассказала о перезагрузке городской инфраструктуры

В первую очередь речь идет о таких важных и чувствительных направлениях как вывоз мусора и работа общественного транспорта.

В интервью «Столице на Онего» глава Петрозаводска в первую очередь сделала акцент на улицах города - они должны быть чистыми, светлыми и безопасными.

"Как показывает практика, для нормальной работы коммунальных служб администрации может не хватать не только средств. Порой ощущается недостаток эффективных механизмов контроля за работой подрядчиков. Мы знаем, не все и не всегда упирается в деньги. Важно также качество и сроки проводимых в городе работ.

Поэтому перезагрузку городской инфраструктуры я вижу в обеспечении системного контроля за работой коммунальных служб и подрядчиков — в том числе с привлечением активных граждан и общественности.

А также в усилении роли муниципальных предприятий, которые могут и должны более активно включаться в работу по обеспечению подержания городской инфраструктуры. В первую очередь речь идет о таких важных и чувствительных направлениях как вывоз мусора и работа общественного транспорта", - отметила мэр Петрозаводска.

О каких еще чувствительных темах рассказала Инна Колыхматова, читайте в материале «Столицы на Онего».