Инна Колыхматова: ﻿У Онежского судостроительно-судоремонтного завода очередная веха

Краболовное судно «Александр Сапожников» торжественно спустили на воду.
У Онежского судостроительно-судоремонтного завода очередная веха, написала в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
По ее словам, 13 декабря торжественно спустили на воду четвертое краболовное судно «Александр Сапожников». Два первых — «Капитан Александров» и «Капитан Егоров» успешно ведут промысел на Дальнем Востоке. Третье судно «Капитан Фирсов» сейчас находится на достроечных работах в акватории Финского залива.
«Поздравляю завод с новым этапом!», — написала Инна Колыхматова.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание