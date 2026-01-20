Инна Колыхматова возглавила медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова возглавила по итогам 2025 года медиарейтинг первых лиц столиц регионов Северо-Западного федерального округа.

Данный рейтинг ежегодно составляет «Медиалогия». Важно, что рейтинг составляется на основе информационных поводов, которые идут непосредственного от руководителей городов Северо-Запада. То есть это не непосредственно оценка работы главы, а оценка активности главы города в СМИ. То есть фактически оценка работы пресс-службы.

Так вот данный медиаиндекс главы Петрозаводска по итогам года составил 50 236,8. То есть в СМИ она упоминалась чаще других коллег. На втором месте в рейтинге глава Мурманска Иван Лебедев (45 629,7), на третьем глава администрации Калининграда Елена Дятлова (38 502,8).

Ранее Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе.