Колыхматова встретила уникального человека непростой судьбы на «Эстафете доброты»

Встреча с режиссером, автором книги «Вечный сахар» и комикса «Я — слон» прошла в рамках международного фестиваля.

Глава Петрозаводска посетила творческую встречу с режиссером Владимиром Рудаком, которая состоялась в библиотеке имени Д.Я.Гусарова. Об этом Инна Колыхматова рассказала в личном профиле.

«С детства люблю бывать в библиотеке. Не знаю до сих пор, что больше нравится: ходить вдоль стеллажей, пока не выберешь книгу, которая увлечет так, что сидишь в читальном зале до последнего, или само чтение. Люблю небольшие, по-домашнему уютные библиотеки, почти как из детства. Сегодня удалось не только посетить такое место, а и встретиться с уникальным человеком с непростой судьбой, очень сильным человеком Владимиром Рудаком», — написала градоначальница.

Как рассказала Колыхматова, Владимир — писатель, музыкант, режиссер, сценарист из Петрозаводска. Снял несколько художественных и документальных фильмов, автор книг «Вечный сахар», «Единственная стрела» и комикса «Я — слон», созданного в содружестве с художницей Леной Ужиновой. Его произведения отмечены на российских и международных фестивалях. Известен не только в России, а и зарубежом.

Встреча с режиссером прошла в рамках международного фестиваля «Эстафета доброты», который в этом году объединил более 300 учреждений культуры, образования и социального обслуживания в 50 регионах России, а также Республике Беларусь и Республике Казахстан. Мало кто знает, что Владимир участвует в благотворительных фестивалях, а правильнее сказать — он сам про это просто не говорит, поведала мэр города.



«Владимир, желаю вдохновения, идей и их воплощения! И конечно все мы ждем новый фильм в российском прокате уже весной», — написала Инна Колыхматова.