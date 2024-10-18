Инна Колыматова: Петрозаводск должен быть комфортным для горожан

Глава города затронула в соцсети проблему уборки контейнерных площадок.

«Петрозаводск должен быть комфортным для горожан. В городе много многолетних проблем, но задача мэрии — решать их», — написала в личном профиле глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, проблема содержания контейнерных площадок остается одной из самых острых.

Горожане справедливо спрашивают меня: можно ли содержать в порядке контейнерные площадки и лучше справляться с вывозом мусора. Уверена, можно

— заверила глава Петрозаводска.

Одна из ключевых мер — возвращение на рынок коммунальных услуг муниципальных предприятий, пояснила Инна Колыхматова.

И мы идем по этому пути, о чем я рассказывала на прошлой неделе на примере нашего ПМУП «Автоспецтранс». По сути мы «перезагрузили» предприятие. Напомню, что «Автоспецтранс» по субподряду с «Карельским экологическим оператором» вывозит ТКО с контейнерных площадок шести районов карельской столицы — Древлянки, Перевалки, Зареки, Рыбки, СКЗ и Сулажгоры. Ежедневно на улицы выходит несколько мусоровозов. Остальные районы обслуживает регоператор «КЭО»

— поделилась мэр.

Она подчеркнула, что количество жалоб и обращений горожан на содержание контейнерных площадок, которые обслуживает предприятие, значительно уменьшилось.

Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» появилась официальная группа ПМУП «Автоспецтранс». Теперь горожане смогут более оперативно узнавать новости предприятия, писать обращения или пожелания к работе.

Уверена, что муниципальное предприятие нужно развивать, ведь когда оно занимается вывозом отходов, у администрации и жителей Петрозаводска появляется возможность влиять на качество работы

— добавила Инна Колыхматова.