Инновационный препарат от рака поступил в медучреждения России

В медицинскую практику страны внедрили новый препарат, предназначенный для лечения онкологических заболеваний.
В медицинские учреждения России поступила первая партия лекарственного препарата «Ракурс, 223Ra», предназначенного для лечения определённых видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве страны (ФМБА).
— Лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» разработан Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. В основе инновационной разработки — радионуклид радий-223. (…) Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов, — рассказали в учреждении.
По мнению исследователей, внедрение препарата в отечественную медицинскую практику позволит обеспечить технологический суверенитет страны.
Ранее мы писали, что российская вакцина для терапии меланомы (злокачественной опухоли, развивающейся при повреждении ДНК клеток, которые содердат пигмент меланин — прим. ред.), исследованная на животных, доказала высокую эффективность. Препарат станет доступен для пациентов уже в начале этого года.