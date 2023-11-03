Иноагентам в Карелии хотят запретить финансирование как кандидатам в депутаты

Документ предполагает запрет на внесение пожертвований в фонды кандидатов.

В парламент Карелии внесли проект закона, который запрещает финансировать избирательный фонд кандидатов и избирательных объединений юр- и физлицам, которые являются иноагентами.



А также российским юридическим лицам, учредителями которых являются иноагенты. Инициаторами документа выступили депутаты Заксобрания фракции из фракции «Единая Россия»: Элиссан Шандалович, Анна Лопаткина, Илья Раковский, Татьяна Тишкова, Марина Гуменникова и Валентин Дорофеев.



Проект закона размещен на сайте парламента. Документ предполагает запрет на внесение пожертвований в фонды кандидатов. Кроме того, предлагается, чтобы лица, включенные в реестр иностранных агентов, не могли стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.



Кандидаты со статусом иноагента или аффилированные с такими лицами должны будут уведомлять об этом. «…сведения об этом должны быть указаны в заявлениях о выдвижении кандидатов, подаваемых в соответствующие избирательные комиссии, а также отражены в избирательном бюллетене», — говорится в тексте пояснительной записки.



Об этом пишет РБК.



Необходимость изменений депутаты объясняют необходимостью привести региональный закон в соответствие с федеральным законодательством и отмечают, что их принятие не повлечет дополнительных расходов из бюджета республики.



В России закон, который регулирует деятельность иностранных агентов и их обязанности, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц и их ответственность, вступил в силу с 1 декабря 2022 года.



Иноагентам запрещено принимать участие в закупках, получать государственную финансовую поддержку или применять упрощенную систему налогообложения. Иностранный агент также не вправе эксплуатировать «значимые объекты критической информационной инфраструктуры и заниматься обеспечением безопасности таких объектов».