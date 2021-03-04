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Иномарка и "ВАЗ" устроили жесткое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:31, 05 Марта 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Кроссовер и легковушка столкнулись на пересечении улиц Пушкинской и Германа Титова в карельской столице.

Авария произошла вечером четвертого марта в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Кроссовер "Subaru XV" выезжал на Т-образный перекрёсток с улицы Германа Титова. Выехав на перекрёсток, автомобиль оказался на полосе встречного движения. В это же время по улице Пушкинская в прямом направлении двигался ВАЗ-2104. Машины столкнулись.

От столкновения автомобили получили механические повреждения. Обошлось без жертв.

Камера наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске.

 

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Комментарии

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Беня
2021-03-05 12:53:43
Субарист явно тупил, а тут как тут гонщик на тазике :)
театральный критик
2021-03-05 12:41:37
Столкнулись легковушка, кроссовер, ваз и иномарка. Фуры не хватает определенно
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