Иномарка и "ВАЗ" устроили жесткое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Кроссовер и легковушка столкнулись на пересечении улиц Пушкинской и Германа Титова в карельской столице.

Авария произошла вечером четвертого марта в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Кроссовер "Subaru XV" выезжал на Т-образный перекрёсток с улицы Германа Титова. Выехав на перекрёсток, автомобиль оказался на полосе встречного движения. В это же время по улице Пушкинская в прямом направлении двигался ВАЗ-2104. Машины столкнулись.

От столкновения автомобили получили механические повреждения. Обошлось без жертв.

Камера наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске.