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Иномарка на севере Карелии влетела в два автомобиля

Новости. Происшествия
11:16, 12 Декабря 2023
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Авария произошла в понедельник в Костомукше, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник, 11 декабря, в Костомукше.

Там на шоссе Горняков в 16.05 Mercedes под управлением 25-летнего водителя врезался во встречные автомобили Nissan и Volkswagen.

В результате аварии пострадали виновник аварии, а также 40-летний водитель Nissan. Оба водителя были госпитализированы.

Ранее стало известно о жестком столкновении во время обгона в Муезерском районе Карелии.

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