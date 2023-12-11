Иномарка на севере Карелии влетела в два автомобиля

Авария произошла в понедельник в Костомукше, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник, 11 декабря, в Костомукше.

Там на шоссе Горняков в 16.05 Mercedes под управлением 25-летнего водителя врезался во встречные автомобили Nissan и Volkswagen.

В результате аварии пострадали виновник аварии, а также 40-летний водитель Nissan. Оба водителя были госпитализированы.

Ранее стало известно о жестком столкновении во время обгона в Муезерском районе Карелии.