Иномарка нашла препятствие, слетев с дороги на юге Карелии

Женщина-водитель получила травмы в дорожной аварии.

О дорожной аварии в Олонецком районе расказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в субботу, 28 октября, около 16.00 недалеко от Олонца. Там 47-летняя петрозаводчанка за рулем Volkswagen Polo не учла дорожные и погодные условия. В результате ее автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие.

Женщину-водителя доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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