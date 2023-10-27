Иномарка нашла препятствие, слетев с дороги на юге Карелии

Женщина-водитель получила травмы в дорожной аварии.
О дорожной аварии в Олонецком районе расказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в субботу, 28 октября, около 16.00 недалеко от Олонца. Там 47-летняя петрозаводчанка за рулем Volkswagen Polo не учла дорожные и погодные условия. В результате ее автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие.
Женщину-водителя доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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