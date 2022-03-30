Иномарка не удержалась на дороге в Карелии и ушла в кювет – есть пострадавшие

В Медвежьегорском районе водитель пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 30 апреля, в 22.00 в Медвежьегорском районе, на 79-ом км автодороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа», 38-летний водитель автомобиля Opel допустил съезд с проезжей части.

В результате ДТП водитель получил трравмы. По факту ДТП проводится проверка.